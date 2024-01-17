Фірміно не планує залишати Аль-Ахлі

Джерело - Чемпіон.
Нападник Аль-Ахлі Роберто Фірміно не планує залишати клуб попри недавні протилежні новини.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
32-річний бразилець налаштований залишитися в саудівському клубу, ніяких змін не очікується.
🚨🇸🇦 Roberto Firmino, not planning to leave Al Ahli in the January transfer window despite recent reports.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2024
Very clear message from his camp: he’s set to stay at Al Ahli. No changes expected. pic.twitter.com/2FHq25AK9o
Раніше повідомлялося, що Фірміно може повернутись в АПЛ.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!