Фірміно не планує залишати Аль-Ахлі

Нападник Аль-Ахлі Роберто Фірміно не планує залишати клуб попри недавні протилежні новини.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

32-річний бразилець налаштований залишитися в саудівському клубу, ніяких змін не очікується.

🚨🇸🇦 Roberto Firmino, not planning to leave Al Ahli in the January transfer window despite recent reports.



Very clear message from his camp: he’s set to stay at Al Ahli. No changes expected. pic.twitter.com/2FHq25AK9o