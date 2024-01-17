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Фірміно не планує залишати Аль-Ахлі

32-річний бразилець налаштований залишитися в саудівському клубу
Сьогодні 17:39 209 0
Фірміно не планує залишати Аль-Ахлі
#Аль-Ахлі, #Фірміно

Джерело - Чемпіон.

Нападник Аль-Ахлі Роберто Фірміно не планує залишати клуб попри недавні протилежні новини.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

32-річний бразилець налаштований залишитися в саудівському клубу, ніяких змін не очікується.

Раніше повідомлялося, що Фірміно може повернутись в АПЛ.

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