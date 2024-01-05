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Фірміно може повернутись в АПЛ

Колишній нападник Ліверпуля може повернутися в АПЛ
Сьогодні 13:55 270 0
Фірміно може повернутись в АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Футбольні трансфери, #Фірміно

Джерело - talksport.com.

Бразильський нападник Аль-Ахлі Роберто Фірміно може продовжити кар'єру в Англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє talkSPORT.

Бразилець хоче залишити саудівський клуб, його запропонували клубам Прем'єр-ліги — серед яких Фулгем.

Повідомляється, що "дачники" шукають заміну Александеру Мітровичу, який влітку минулого року перейшов до Аль-Хіляля.

Фірміно став гравцем клубу Аль-Ахлі влітку цього року. У нинішньому сезоні форвард взяв участь у 19 матчах у всіх турнірах, забив три голи, зробив 3 асисти.

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