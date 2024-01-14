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Мілан розглядає кандидатуру колишнього наставника Шахтаря

Де Дзербі перебуває у шорт-листі россонері
Сьогодні 14:55 172 0
Мілан розглядає кандидатуру колишнього наставника Шахтаря
#Мілан, #Роберто Де Дзербі

Джерело - sport.ua.

Позиції Стефано Піолі на посаді головного тренера Мілана залишаються хиткими, і керівництво клубу займається пошуками нового наставника.

Про це повідомляє La Repubblica.

Россонері розглядають не тільки кандидатуру Антоніо Конте. Також у шорт-листі присутні імена екстренера Шахтаря Роберто Де Дзербі, який наразі працює з Брайтоном, тренера Фіорентини Вінченцо Італьяно та Тіаго Мотти з Болоньї.

Однак запрошення когось із цих фахівців можливе тільки влітку 2024 року. У разі, якщо Піолі буде звільнений під час сезону, його місце тимчасово займе тренер молодіжної команди Мілана Іньяціо Абате.

Раніше Мілан повернув Габбію з оренди у Вільярреалі.

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