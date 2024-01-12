Голанд пропустить наступний матч Манчестер Сіті

Джерело - isport.ua.
Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд не зіграє у наступному матчі команди проти Ньюкасла.
Про це розповів наставник команди Жузеп Гвардіола.
"Гріліш був хворий і, сподіваюся, сьогодні він повернеться. Голанд вибув і Джон Стоунс теж не зіграєю
"Кевін де Брейне готовий до старту, і я бачу, що він відмінно себе почуває.
Я бачив його вчора. Він добре попрацював, краще, ніж на тренуваннях перед Хаддерсфілдом. Йому стає краще", - сказав Гвардіола.
Раніше повідомлялося, що Ньюкасл може орендувати Філіпса в Манчестер Сіті.