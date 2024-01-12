Головне
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…”
Сьогодні 16:45 978 1
Джима посіла 13 місце у спринті на етапі Кубка світу в Рупольдингу
Сьогодні 16:56 394
Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт
Сьогодні 13:56 21768
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році
Сьогодні 13:08 10922
Астон Вілла зацікавилася Довбиком
Сьогодні 09:56 425
Снігур здолала Інгліс у фіналі кваліфікації Australian Open
Сьогодні 08:40 631
Стародубцева вперше пробилася до основної сітки Australian Open
Сьогодні 08:24 626
Ястремська подолала кваліфікацію Australian Open 2024
Сьогодні 08:08 636
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Сьогодні 04:23 22565
Баварія оголосила про перехід Даєра
Вчора 23:06 463
Прямі трансляції

Голанд пропустить наступний матч Манчестер Сіті

Жузеп Гвардіола прокоментував ситуацію з травмованими гравцями Манчестер Сіті
Сьогодні 18:14 216 0
Голанд пропустить наступний матч Манчестер Сіті
Фото - Getty Images
#Жузеп Гвардіола, #Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті

Джерело - isport.ua.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд не зіграє у наступному матчі команди проти Ньюкасла.

Про це розповів наставник команди Жузеп Гвардіола.

"Гріліш був хворий і, сподіваюся, сьогодні він повернеться. Голанд вибув і Джон Стоунс теж не зіграєю

"Кевін де Брейне готовий до старту, і я бачу, що він відмінно себе почуває.

Я бачив його вчора. Він добре попрацював, краще, ніж на тренуваннях перед Хаддерсфілдом. Йому стає краще", - сказав Гвардіола.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл може орендувати Філіпса в Манчестер Сіті.

Коментарі ()
Популярне зараз
ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу-2006 ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу-2006 17624
Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт 21768
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 18186 2
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 22565
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році 4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році 10922
Легендарний гол Мілевського у ворота Шахтаря: згадуємо, як виглядає справжнє динамівське серце Легендарний гол Мілевського у ворота Шахтаря: згадуємо, як виглядає справжнє динамівське серце 8927
Рекомендуємо
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 3884 2
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 37990
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 10047
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15203 2
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 92584
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 150768