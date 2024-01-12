Голанд пропустить наступний матч Манчестер Сіті

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд не зіграє у наступному матчі команди проти Ньюкасла.

Про це розповів наставник команди Жузеп Гвардіола.

"Гріліш був хворий і, сподіваюся, сьогодні він повернеться. Голанд вибув і Джон Стоунс теж не зіграєю

"Кевін де Брейне готовий до старту, і я бачу, що він відмінно себе почуває.

Я бачив його вчора. Він добре попрацював, краще, ніж на тренуваннях перед Хаддерсфілдом. Йому стає краще", - сказав Гвардіола.