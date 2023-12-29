Ньюкасл може орендувати Філіпса в Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.
Опорний півзахисник Манчестер Сіті Келвін Філліпс вже найближчим часом може перейти в Ньюкасл.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
"Сороки" ведуть переговори з "містянами" щодо підписання 28-річного англійця.
Talks in progress for Kalvin #Philips to #Newcastle from #ManchesterCity. #transfers #NUFC #MCFC https://t.co/ReCPZNJy7W— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 29, 2023
Повідомлялося, що у трансфері гравця зацікавлений Ювенутс.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!