Ньюкасл може орендувати Філіпса в Манчестер Сіті

Опорник Ман Сіті може поміняти команду в АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Опорний півзахисник Манчестер Сіті Келвін Філліпс вже найближчим часом може перейти в Ньюкасл.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

"Сороки" ведуть переговори з "містянами" щодо підписання 28-річного англійця.

Повідомлялося, що у трансфері гравця зацікавлений Ювенутс.

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