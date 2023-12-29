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Ньюкасл може орендувати Філіпса в Манчестер Сіті

Опорник Ман Сіті може поміняти команду в АПЛ
Сьогодні 20:39 199 0
Ньюкасл може орендувати Філіпса в Манчестер Сіті
#Манчестер Сіті, #Ньюкасл Юнайтед, #Філліпс

Джерело - Чемпіон.

Опорний півзахисник Манчестер Сіті Келвін Філліпс вже найближчим часом може перейти в Ньюкасл.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

"Сороки" ведуть переговори з "містянами" щодо підписання 28-річного англійця.

Повідомлялося, що у трансфері гравця зацікавлений Ювенутс.

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