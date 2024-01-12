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Боту став спортивним директором Осієка

Контракт розрахований до літа 2026 року
Сьогодні 10:41 187 0
Боту став спортивним директором Осієка
#Осієк

Джерело - Чемпіон.

Колишній головний скаут Шахтаря Жозе Боту став спортивним директором хорватського Осієка.

Про це повідомляє пресслужба Осієка.

Контракт португальського спеціаліста розрахований до літа 2026 року.

Останнім місцем роботи Боту був ПАОК, звідки він пішов начебто через розбіжності з керівництвом клубу.

Осієк - четверта команда чемпіонату Хорватії. До першого місця, яке займає Хайдук, 14 очок. За клуб виступають два українці - Олександр Драмбаєв та Денис Гармаш.

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