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Шевченко проведе передвиборчий тур містами України

Сьогодні 10:40 173 0
Шевченко проведе передвиборчий тур містами України
#Андрій Шевченко

Джерело - UA-футбол.

Єдиний кандидат на пост президента УАФ Андрій Шевченко перед процедурою виборів планує об'їхати низку міст України, де представлятиме свою передвиборчу програму.

Про це повідомляє спортивний журналіст Ігор Бурбас.

"З 16-го по 20 січня єдиний кандидат у президенти УАФ Андрій Шевченко планує об'їхати низку міст України, де представлятиме свою передвиборчу програму.

Почнеться турне у Львові, продовжиться у Києві та Одесі та завершиться у Харкові. У кожному з міст буде круглий стіл із представниками одразу кількох обласних асоціацій. Для зручності, щоб почергово зустрітися з усіма, розподіл відбувся за географічним принципом - захід, центр, південь та схід.

Окрім цього, на порядку денному - команда, з якою збирається працювати Шевченко", - зазначив Бурбас.

Нагадаємо, що позачерговий Конгрес УАФ, на якому Шевченко буде обраний президентом Асоціації, відбудеться у Києві 25 січня.

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