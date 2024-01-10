Шевченко проведе передвиборчий тур містами України

Єдиний кандидат на пост президента УАФ Андрій Шевченко перед процедурою виборів планує об'їхати низку міст України, де представлятиме свою передвиборчу програму.

Про це повідомляє спортивний журналіст Ігор Бурбас.

"З 16-го по 20 січня єдиний кандидат у президенти УАФ Андрій Шевченко планує об'їхати низку міст України, де представлятиме свою передвиборчу програму.

Почнеться турне у Львові, продовжиться у Києві та Одесі та завершиться у Харкові. У кожному з міст буде круглий стіл із представниками одразу кількох обласних асоціацій. Для зручності, щоб почергово зустрітися з усіма, розподіл відбувся за географічним принципом - захід, центр, південь та схід.

Окрім цього, на порядку денному - команда, з якою збирається працювати Шевченко", - зазначив Бурбас.