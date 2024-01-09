Мілан підписав Терраччано із Верони

Джерело - xsport.ua.
Італійський клуб Мілан оформив перехід півзахисника Філіппо Терраччано з Верони.
Про це повідомляє пресслужба Мілана.
Сума трансферу склала п'ять мільйонів євро плюс один мільйон у вигляді бонусів. 20-річний італійський футболіст підписав контракт із россонері до 30 червня 2028 року, зі щорічною зарплатою у розмірі 800 тисяч євро. Терраччано виступатиме під 38-м номером. Цього сезону Терраччано провів за Верону 19 матчів і зробив одну результативну передачу.
Раніше Мілан повернув Габбію з оренди у Вільярреалі.