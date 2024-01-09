Головне
Помер Богдан Шершун
Вчора 14:48 3837
Лужний виконав підкат – я порвав ахілл: Найкращий футболіст Вірменії XX століття – про карколомну ігрову кар'єру та старт тренерської роботи в Україні
Сьогодні 12:24 38499 1
Стала відома вартість квитків на супербій Усик - Ф'юрі
Сьогодні 08:08 2709
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на турнірі в Окленді
Вчора 21:30 5619
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером
Вчора 19:39 3888
Помер Франц Бекенбауер
Вчора 18:50 896
Ольга Ракицька: Ярослав допомагає ЗСУ
Вчора 16:13 3662
Бостон повністю гарантував контракт Михайлюка
Вчора 15:40 574
Рейтинг ATP: Сачко зберіг свою позицію
Вчора 12:58 85594
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на дві сходинки
Вчора 12:28 353474 6
Прямі трансляції

Мілан підписав Терраччано із Верони

Клуб працює на перспективу Докладніше за посиланням: https://xsport.ua/ua/football_s/news/ofitsiyno-milan-pidpysav-terrachchano-iz-verony_8889246/ © XSPORT.ua
Сьогодні 12:56 200 0
Мілан підписав Терраччано із Верони
#Мілан

Джерело - xsport.ua.

Італійський клуб Мілан оформив перехід півзахисника Філіппо Терраччано з Верони.

Про це повідомляє пресслужба Мілана.

Сума трансферу склала п'ять мільйонів євро плюс один мільйон у вигляді бонусів. 20-річний італійський футболіст підписав контракт із россонері до 30 червня 2028 року, зі щорічною зарплатою у розмірі 800 тисяч євро. Терраччано виступатиме під 38-м номером. Цього сезону Терраччано провів за Верону 19 матчів і зробив одну результативну передачу.

Раніше Мілан повернув Габбію з оренди у Вільярреалі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ольга Ракицька: Ярослав допомагає ЗСУ Ольга Ракицька: Ярослав допомагає ЗСУ 3662
Лужний виконав підкат – я порвав ахілл: Найкращий футболіст Вірменії XX століття – про карколомну ігрову кар'єру та старт тренерської роботи в Україні Лужний виконав підкат – я порвав ахілл: Найкращий футболіст Вірменії XX століття – про карколомну ігрову кар'єру та старт тренерської роботи в Україні 38499 1
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером 3888
Дівчина дня. Вродлива та талановита артистка надихає захисника Шахтаря Дівчина дня. Вродлива та талановита артистка надихає захисника Шахтаря 3676
Помер Богдан Шершун Помер Богдан Шершун 3837
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на турнірі в Окленді Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на турнірі в Окленді 5619
Рекомендуємо
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 3748 2
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15154 2
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 28308 1
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 47604 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 47540
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 85402