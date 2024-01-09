Мілан підписав Терраччано із Верони

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Італійський клуб Мілан оформив перехід півзахисника Філіппо Терраччано з Верони.

Про це повідомляє пресслужба Мілана.

Сума трансферу склала п'ять мільйонів євро плюс один мільйон у вигляді бонусів. 20-річний італійський футболіст підписав контракт із россонері до 30 червня 2028 року, зі щорічною зарплатою у розмірі 800 тисяч євро. Терраччано виступатиме під 38-м номером. Цього сезону Терраччано провів за Верону 19 матчів і зробив одну результативну передачу.

Раніше Мілан повернув Габбію з оренди у Вільярреалі.