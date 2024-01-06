Енріке: Ми завжди готові залучати талановитих гравців, щоб вдосконалити наш склад

ПСЖ може підсилити склад у зимове трансферне вікно.

Про це розповів головний тренер парижан Луїс Енріке.

"Трансферне вікно закінчується 31 січня, а зараз 6 січня. Ми завжди готові залучати талановитих гравців, щоб вдосконалити наш склад. Як я вже згадував раніше, у мене команда дуже високого рівня, з двома гравцями на кожну позицію.

Я завжди кажу гравцям, які грають більше, не розслаблятися, тому що ті, хто грають менше, мають шанс змінити ситуацію. Моя мета – вдосконалити кожного гравця, навіть якщо це практично неможливо. Моє завдання – мотивувати всіх моїх гравців", – сказав Енріке.