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Реал встановив дедлайн для Мбаппе

Кіліан Мбаппе може перейти у Реал
Сьогодні 10:15 268 0
Реал встановив дедлайн для Мбаппе
Фото - gettyimages
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Кіліан Мбаппе

Джерело - tribuna.com.

Реал встановив дедлайн для нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє L'Equipe.

25-річний француз має визначитися зі своїм майбутнім і прийняти рішення до середини січня.

Паралельно джерело зазначає, що відповідь гравця може надійти швидко, оскільки він хоче визначитися до матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, які розпочнуться у середині лютого.

Що стосується ПСЖ, то у клубу вже є два сценарії дій і на випадок відходу Кіліана, і на випадок якщо він залишиться.

Рішення гравця може мати внутрішні наслідки, особливо на рівні спортивного менеджменту, який зараз очолює Луїш Кампуш.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе готовий виплатити ПСЖ компенсацію, якщо піде вільним агентом.

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