Визначилася символічна збірна АПЛ за підсумками першої частини сезону.

Про це повідомляє аналітичний портал Opta.

Рейтинг від Opta враховує понад 100 різних показників, щоб забезпечити точне вимірювання продуктивності кожного футболіста за один матч, певний період або весь сезон.

На позиції лівого захисника найкращим є Олександр Зінченко з Арсенала. Рейтинг українця складає 80.5.

𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧: Halfway XI 👥



As we reach the halfway point of the 2023-24 Premier League season, we can reveal the team of the season so far thanks to the Opta Player Ratings.



Click below to read more. ⬇️