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Зінченко - у команді першої частини сезону АПЛ за версією Opta

Сьогодні 18:54 174 0
Зінченко - у команді першої частини сезону АПЛ за версією Opta

Джерело - Чемпіон.

Визначилася символічна збірна АПЛ за підсумками першої частини сезону.

Про це повідомляє аналітичний портал Opta.

Рейтинг від Opta враховує понад 100 різних показників, щоб забезпечити точне вимірювання продуктивності кожного футболіста за один матч, певний період або весь сезон.

На позиції лівого захисника найкращим є Олександр Зінченко з Арсенала. Рейтинг українця складає 80.5. 

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