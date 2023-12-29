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Продайте Зінченка і виграйте чемпіонат: фани Арсенала знищили українця після матчу проти Вест Гема

Друга поспіль не надто вдала гра від Олександра
Сьогодні 13:02 Андрій Дунець 225 0
Продайте Зінченка і виграйте чемпіонат: фани Арсенала знищили українця після матчу проти Вест Гема
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вест Гем, #Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко став однією з центральних фігур критики вболівальників Арсенала після програного матчу від Вест Гема (0:2) в межах 19-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

Спочатку українець на пару з центральним захисником Ґабріелом курйозно посприяли першому голу суперників, а в другому таймі Зінченко не зіграв до кінця на кутовому з Костантіносом Мавропаносом, який головою подвоїв перевагу "молотків". Крім цього, в одному з епізодів Зінченко неакуратним пасом ледь не організував для Вест Гема небезпечну контратаку на власні ворота.

Олександр був замінений на 64-й хвилині та в підсумку отримав найнижчу оцінку з-поміж тих, хто вийшов у стартовому складі.

Погляньмо, що писали про футболіста збірної України після цієї гри іноземні фани.

Огляд твіттера

А приємного було мало:

"Проблема Арсенала – це Зінченко. Що раніше Артета це зрозуміє, то краще для нього"

"Захист Зінченка такий же поганий, як і атака. Він хороший лише в коротких пасах. Нічого надзвичайного. Він посередній. Арсенал переріс Зінченка. Настав час прощатися. Він — наша найслабша лінія. Він завжди руйнує наші офсайдні пастки"

"Зінченко не повинен виходити у старті. Випустіть Ківьора в наступній грі, доки Томіясу та Тімбер не повернуться"

"Я надивився достатньо фігні від Троссара, Мартінеллі, Зінченка, Вайта"

"Зінченко жахливий. Хлопець стільки помиляється, ви можете говорити все, що завгодно, про техніку та контроль, але він півзахисник, який грає поза позицією..."

Є й такі, хто вбачає причину невпевненої гри Зінченка в тому, що його використовують не на рідній позиції:

"Припиніть використовувати Зінченка як лівого захисника, це руйнує все, над чим ми наполегливо працюємо, він півзахисник. Ні більше, ні менше. Навіть Гаверц міг би краще працювати на цій позиції..."

"Пеп (Ґвардіола) підписав Зінченка як 10-го номера, він грав за свою збірну в півзахисті, він працював як лівий захисник у Сіті, але він не захисник. Артета має бути чесним щодо цього, інакше це зруйнує наші надії"

Зрідка зустрічаються навіть ті, хто виступає "адвокатом" Олександра:

"Зінченко вчора часом був неакуратним, але все одно добре впорався зі своєю основною роллю просувача м'яча. Раніше в сезоні ми були важкими на м’ячі і не створювали багато. Вчора ж у нас було 77 дотиків у їхньому штрафному..."

І звісно, обурюються, що Зінченка не покарали бодай жовтою карткою за грубий підкат проти Владіміра Цоуфала на початку гри.

Нагадаємо, після попередньої гри Арсенала (проти Ліверпуля) відомий англійський ексфутболіст Ґарі Невілл різко розкритикував Зінченка за його непереконливу гру в обороні, назвавши українця тягарем для команди.

Арсенал - Вест Гем 0:2: огляд матчу

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