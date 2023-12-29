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Федецький: Зінченко – це ключовий гравець Арсенала і професіонал

Сьогодні 17:04 215 0
Федецький: Зінченко – це ключовий гравець Арсенала і професіонал

Лівий захисник Арсенала Олександр Зінченко - ключовий гравець команди.

Про це заявив колишній гравець збірної України Артем Федецький.

"Справжні вболівальники розуміють, що означає Зінченко для Арсеналу. Я слідкую за Арсеналом, ми іноді переписуємся з Сашком. Можу із впевненістю сказати, що він лідер на полі й в роздягальні. Зіна – це ключовий гравець "канонірів" і професіонал. Він абстрагується від хейту і нормально на це реагує, просто робить свою справу. Зіна завжди віддається команді, аби принести максимальну користь. А вболівальники завжди будуть знаходити якийсь негатив, як би ти не грав.

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Зіна не один же грає. У футболі трапляються технічні помилки і помиляються абсолютно всі, і Мессі, і Мбаппе. Думаю, невдалі матчі – це тимчасове явище. За деякими опитуваннями, Саня входить у четвірку найкращих лівих захисників світу, це підтверджує його високий рівень. Він це довів, виступаючи в Манчестер Сіті, а тепер доводить в Арсеналі. Його самовіддача та ігрові якості не підлягають сумніву", - сказав Федецький.

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