Мічел: У Довбика було пошкодження, не хотіли ризикувати

Нападника Жирони Артема Довбика замінили в матчі з Бетісом (1:1) через пошкодження українця.

Про це заявив головний тренер команди Мічел Санчес.

"У нього було пошкодження камбалоподібного м’яза, ми не хотіли так сильно ризикувати. Проти Алавеса він не мав змоги відпочити. До того ж в мене є два форварди, яким я дуже довіряю", - сказав Санчес.