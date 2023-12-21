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Довбик - найкращий гравець матчу Бетіс - Жирона

Довбик забив 11-й гол у чемпіонаті
Вчора 23:10 453 0
Довбик - найкращий гравець матчу Бетіс - Жирона
Фото - Getty Images
#Жирона, #Реал Бетіс, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Ла-Ліга визнала українського форварда Артема Довбика найкращим гравцем матчу 18-го туру Бетіс – Жирона.

Артем у цьому поєдинку відкрив рахунок, впевнено реалізувавши пенальті на 39-й хвилині за фол на Савіо. В активі Артема вже 11 забитих м’ячів у 18 поєдинках за каталонський клуб. Також на його рахунку шість результативних передач

За 64 хвилини на полі нападник забив гол, завдав 1 удар по воротах, зробив 18 дотиків до м’яча, отримав жовту картку, віддав 9 точних передач з 10 (90%), в тому числі 1 ключову, виграв 1 верхову дуель з 2, 4 рази втратив м’яч, 1 раз порушив правила, заробив 1 фол, двічі опинився в офсайді та тричі виніс м’яч.

Актуально: Бетіс - Жирона 1:1: огляд матчу

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