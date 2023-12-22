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Жирона з голом Довбика зіграла внічию з Бетісом, Реал дотиснув Алавес: результати 18 туру Ла-Ліги

Результати 18 туру Ла-Ліги
Сьогодні 00:25 603 0
Жирона з голом Довбика зіграла внічию з Бетісом, Реал дотиснув Алавес: результати 18 туру Ла-Ліги
Фото - Getty Images
#Жирона, #Ла-Ліга, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 18 туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

18 тур, 21 грудня

Бетіс - Жирона 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Довбик (пен), 1:1 - 88 Пасселья

Український нападник Жирони Артем Довбик вийшов у стартовому складі та відзначився голом на 39 хвилині гри. Замінили форварда на 64-й хвилині гри. Водночас Віктор Циганков через ушкодження не потрапив у заявку команди на гру.

Кадіс - Реал Сосьєдад 0:0

Алавес - Реал Мадрид 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 90+2 Лукас Васкес

Український голкіпер Реала Андрій Лунін матч провів на лаві запасних.

Мальорка - Осасуна 3:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 7 Ібаньєс, 1:1 - 12 Настачич, 2:1 - 53 Родрігес, 3:1 - 62 Райльо, 3:2 - 90+1 Рауль

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