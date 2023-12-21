Ла-Ліга: Суперліга – егоїстична та елітарна модель

Джерело - Чемпіон.
Іспанська Ла-Ліга виступила із заявою щодо Європейської Суперліги.
Про це йдеться у соцмережах чемпіонату.
"Сьогодні, як ніколи, ми знову заявляємо, що Суперліга – егоїстична та елітарна модель. Все, що не повністю відкритим, з прямим доступом тільки через внутрішні ліги, сезон за сезоном, є закритим форматом. Європейський футбол вже висловився", – йдеться у повідомленні.
⚖️Today, more than ever, we reiterate that the “Super League” is a selfish and elitist model.— LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) December 21, 2023
⚽️Anything that is not fully open, with direct access only through the domestic leagues, season by season, is a closed format.
🇪🇺European football has spoken. Listen. #EarnItOnThePitch
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