Ла-Ліга: Суперліга – егоїстична та елітарна модель

Іспанська Ла-Ліга виступила із заявою щодо Європейської Суперліги.

Про це йдеться у соцмережах чемпіонату.

⚖️Today, more than ever, we reiterate that the “Super League” is a selfish and elitist model.



⚽️Anything that is not fully open, with direct access only through the domestic leagues, season by season, is a closed format.



🇪🇺European football has spoken. Listen. #EarnItOnThePitch