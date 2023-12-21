Ла-Ліга: Суперліга – егоїстична та елітарна модель

Іспанська Ла-Ліга виступила із заявою щодо Європейської Суперліги.

Про це йдеться у соцмережах чемпіонату.

"Сьогодні, як ніколи, ми знову заявляємо, що Суперліга – егоїстична та елітарна модель. Все, що не повністю відкритим, з прямим доступом тільки через внутрішні ліги, сезон за сезоном, є закритим форматом. Європейський футбол вже висловився", – йдеться у повідомленні.