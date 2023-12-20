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Рома може підписати легенду Ювентуса

Рома може повернути у Серію А Леонардо Бонуччі
Сьогодні 18:27 164 0
Рома може підписати легенду Ювентуса
#Леонардо Бонуччі, #Рома

Джерело - sport.ua.

Рома розглядає можливість підписання під час січневого трансферного вікна центрального захисника Уніон Берлін Леонардо Бонуччі.

Про це повідомляє Sport Mediaset.

У Роми виникли проблеми в лінії захисту: у Кріса Смоллінга травма, а Еван Ндіка в січні вирушить на Кубок Африки. І Бонуччі – один із варіантів вирішення цієї проблеми.

Бонуччі перейшов в Уніон Берлі лише минулого літа, проте не зміг стати ключовим гравцем німецького клубу. На його рахунку 1 гол у 9 матчах за німецький клуб у всіх турнірах. Контракт 36-річного ветерана розрахований до літа 2024 року.

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