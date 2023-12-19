Невілл назвав фаворитів АПЛ

Манчестер Сіті та Арсенал до останнього будуть боротися за чемпіонство в АПЛ.

Про це розповів ексзахисник Манчестер Юнайтед і збірної Англії Гарі Невілл.

"Це не схоже на Сіті, це не схоже не Пепа. Вони втратили очки в п'яти з останніх шести ігор, у них було кілька по-справжньому важких моментів, вони втрачали очки тоді, коли цього ніхто не очікував. Люди не розносять їх, ми не говоримо, що вони стали сміттєвою командою. Ми говорили, що e Манчестер Юнайтед останні кілька тижнів був хаос, але Манчестер Сіті зараз просто перебуває трохи нижче свого рівня.

За останні кілька років вони досягли таких успіхів, що можуть провести кілька місяців на менш високому рівні. Вони справді втратили кілька очок – і все одно перебувають лише за кілька балів від вершини ліги.

Вони все ще серед претендентів, і якщо вони залишаться там до лютого, вони будуть небезпечні. Але причина, чому я сказав, що Арсенал виграє лігу, полягає в тому, що я роблю ставку на ті невеликі травми, які гравці Сіті отримуватимуть після треблу, на їхню самозаспокоєність після треблу і випадання з гри, і я роблю ставку на те, що Арсенал збереже форму своїх основних гравців.

Я дійсно думаю, що Арсенал – єдиний конкурент Сіті, я не вірив у Ліверпуль [навіть до матчу з МЮ]. Вони можуть включитися в боротьбу тільки через Клоппа і якщо посилять півзахист у січні, але я відчуваю, що Арсенал кращий як команда", – заявив Невілл.