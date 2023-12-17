Евертон відзначився історичним клубним здобутком

16 грудня у 17-му турі Англійської Прем'єр-ліги Евертон на виїзді переміг Бернлі з рахунком 2:0 та встановив історичний клубний рекорд.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Ця перемога дозволила "ірискам" продовжити свою переможну серію до 4 матчів. Вперше з листопада 2002 року вони так успішно виступили у чемпіонаті Англії, не пропускаючи голів у ході цієї серії.

Попередні перемоги синіх в АПЛ були над Ноттінгем Форест (1:0), Ньюкаслом (3:0) та Челсі (2:0).

Евертон, у складі якого грає українець Віталій Миколенко, з 16 очками та штрафом у 10 пунктів за порушення фінансового фейр-плею, посідає 16-е місце у турнірній таблиці сезону.