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Челсі з Мудриком переграв Шеффілд Юнайтед, Евертон без Миколенка розібрався з Бернлі: результати матчів АПЛ

Результати матчів 17-го туру АПЛ
Сьогодні 21:29 533 0
Челсі з Мудриком переграв Шеффілд Юнайтед, Евертон без Миколенка розібрався з Бернлі: результати матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Бернлі, #Евертон, #Крістал Пелес, #Манчестер Сіті, #Віталій Миколенко, #Ньюкасл Юнайтед, #Фулгем, #Челсі, #Шеффілд Юнайтед, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

У 17-у туру англійської Прем'єр-ліги відбулося 4 матчі.

Чемпіонат Англії - АПЛ
17 тур, 16 грудня

Манчестер Сіті - Крістал Пелес 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 24 Гріліш, 2:0 - 54 Льюїс, 2:1 - 76 Матета, 2:2 - 90+3 Олісе (пен)

Челсі - Шеффілд Юнайтед 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 54 Палмер, 2:0 - 61 Джексон

Ньюкасл Юнайтед - Фулгем 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 57 Майлі, 2:0 - 64 АЛьмірон, 3:0 - 82 Берн

Українець Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі і провів на полі 69 хвилин.

Бернлі - Евертон 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 19 Онана, 0:2 - 25 Кін

Віталій Миколенко пропустив матч через незначне пошкодження.

Зустріч Борнмут - Лутон було призупинено через зупинку серця в капітана гостей Тома Лок'єра.

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