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Реал покладає великі надії на орендованого у Шахтаря Тобіаса

Вінісіус Тобіас може отримати шанс зіграти за першу команду
Сьогодні 13:44 156 0
Реал покладає великі надії на орендованого у Шахтаря Тобіаса
#Реал Мадрид, #Вінісіус Тобіас

Джерело - tribuna.com.

У Реалі покладають великі надії на орендованого у Шахтаря Вінісіуса Тобіаса, розуміючи, що він має великий потенціал.

Про це повідомляє Defensa Central.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті був у захваті від впевненості бразильця, яку він демонстрував на тренуваннях, коли займався з першою командою.

Італієць не виключає, що й надалі залучатиме Тобіаса до тренувань основного складу.

Також джерело зазначає, що правий фулбек може отримати свій шанс у Кубку Іспанії. Наступний матч у цьому турнірі мадридці зіграють проти Арандіни на початку січня.

Раніше повідомлялося, що Реал скористається правом викупу Тобіаса у Шахтаря.

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