Реал покладає великі надії на орендованого у Шахтаря Тобіаса

Вінісіус Тобіас може отримати шанс зіграти за першу команду

У Реалі покладають великі надії на орендованого у Шахтаря Вінісіуса Тобіаса, розуміючи, що він має великий потенціал.

Про це повідомляє Defensa Central.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті був у захваті від впевненості бразильця, яку він демонстрував на тренуваннях, коли займався з першою командою.

Італієць не виключає, що й надалі залучатиме Тобіаса до тренувань основного складу.

Також джерело зазначає, що правий фулбек може отримати свій шанс у Кубку Іспанії. Наступний матч у цьому турнірі мадридці зіграють проти Арандіни на початку січня.

Раніше повідомлялося, що Реал скористається правом викупу Тобіаса у Шахтаря.