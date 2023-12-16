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Перес обговорить з Анчелотті майбутнє тренера у Реалі

У найближчі кілька днів відбудеться зустріч Переса та Анчелотті
Сьогодні 10:40 204 0
Перес обговорить з Анчелотті майбутнє тренера у Реалі
#Реал Мадрид, #Флорентіно Перес, #Карло Анчелотті

Джерело - tribuna.com.

У найближчі кілька днів відбудеться зустріч між президентом Реала Флорентіно Пересом та головним тренером команди Карло Анчелотті.

Про це повідомляє Marca.

На ній обговорюватиметься майбутнє 64-річного італійця, який наразі ближчий до підписання нового контракту, ніж до відходу.

Реал наразі не думає про призначення іншого тренера на наступний сезон, а Анчелотті не думає про роботу в іншому клубі, бо хоче залишитися.

Нагадаємо, спеціаліст очолює 14-разового переможця Ліги чемпіонів вже вдруге. Він повернувся до команди у липні 2021 року, замінивши Зінедіна Зідана. У першому після повернення сезоні він одразу ж виграв Лігу чемпіонів та чемпіонат Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Реал дав Мбаппе дедлайн на прийняття рішення щодо трансферу.

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