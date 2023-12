Захисник Інтера Куадрадо вибув на тривалий термін

Правий захисник Інтера Хуан Куадрадо не допоможе своїй команді до березня.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Найближчим часом він перенесе операцію на ахілловому сухожиллі.

Саме через цю проблему колумбієць цього сезону вже пропустив два місяці.

⚫️🔵 Inter director Ausilio: “We will sign a player to replace Juan Cuadrado in the January transfer window. We’re on it”.



🇨🇴 Cuadrado will undergo surgery in the next days as he will be out until March. pic.twitter.com/2v27hJXtFi