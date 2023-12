Камерун прагне переконати центрального захисника Інтера Янна Біссека грати за їхню національну команду.

Про це повідомляє журналістка Сари Вічорек.

До цього процесу був підключений колишній камерунський нападник Самюель ЕтоʼО.

Переговори тривають, але ніяких домовленостей поки немає. Дебют Біссека на Кубку африканських націй є малоймовірним.

23-річний гравець своєю чергою хоче отримати виклик до збірної Німеччини.

