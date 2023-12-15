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Камерун хоче заграти за свою збірну захисника Інтера Біссека

Переговори тривають, але ніяких домовленостей поки немає
Вчора 23:24 186 0
Камерун хоче заграти за свою збірну захисника Інтера Біссека
#Інтер

Джерело - Чемпіон.

Камерун прагне переконати центрального захисника Інтера Янна Біссека грати за їхню національну команду.

Про це повідомляє журналістка Сари Вічорек.

До цього процесу був підключений колишній камерунський нападник Самюель ЕтоʼО.

  Лаціо - Інтер: де дивитися матч Серії А

Переговори тривають, але ніяких домовленостей поки немає. Дебют Біссека на Кубку африканських націй є малоймовірним.

23-річний гравець своєю чергою хоче отримати виклик до збірної Німеччини.

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