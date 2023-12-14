Антюх та Боль - у стартовому складі Зорі на матч з Брейдабліком

Джерело - Чемпіон.
Луганська Зоря зіграє з ісландським Брєйдабліком у шостому турі групового етапу Ліги конференцій-2023/24.
Визначилися стартові склади команд:
Зоря: Сапутін, Боль, Батагов, Джордан, Снурніцин, Мичин, Мишньов, Чурко, Горбач, Антюх, Герреро
Запасні: Жилкін, Данченко, Жан Клод, Нагнойний, Венделл, Алефіренко, Бугай
Брєйдаблік: Ейнарссон, Інгварссон, Маргейрссон, Муминович, Йоман, Сігурдарсон, Петурссон, Людвікссон, Ейнарссон, Свантоурссон, Стейндорссон
Запасні: Брагасон, Сігурйонссон, Адальстейнссон, Фʼєльдстед, Волер, Йоганнесен, Гуннарссон, Крістінссон, Глінссон, Оррасон, Стефаунссон
Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.
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