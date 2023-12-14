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Антюх та Боль - у стартовому складі Зорі на матч з Брейдабліком

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом
Сьогодні 21:03 217 0
Антюх та Боль - у стартовому складі Зорі на матч з Брейдабліком

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря зіграє з ісландським Брєйдабліком у шостому турі групового етапу Ліги конференцій-2023/24.

Визначилися стартові склади команд:

Зоря: Сапутін, Боль, Батагов, Джордан, Снурніцин, Мичин, Мишньов, Чурко, Горбач, Антюх, Герреро

Запасні: Жилкін, Данченко, Жан Клод, Нагнойний, Венделл, Алефіренко, Бугай

Брєйдаблік: Ейнарссон, Інгварссон, Маргейрссон, Муминович, Йоман, Сігурдарсон, Петурссон, Людвікссон, Ейнарссон, Свантоурссон, Стейндорссон

Запасні: Брагасон, Сігурйонссон, Адальстейнссон, Фʼєльдстед, Волер, Йоганнесен, Гуннарссон, Крістінссон, Глінссон, Оррасон, Стефаунссон

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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