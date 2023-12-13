Кейн: Матч з Манчестер Юнайтед був лише черговою грою для мене

Кейн прокоментував перемогу над Манчестер Юнайтед

Джерело - УЄФА.

Баварія задоволена тим, як провела груповий етап у Лізі чемпіонів.

Про це заявив форвард мюнхенців Гаррі Кейн після перемоги над Манчестер Юнайтед (0:1).

Баварія заробила 16 очок з 18 можливих у квартеті з МЮ, Копенгагеном та Галатасараєм, зігравши внічию з данцями.

"Перед матчем ми обговорювали те, що тут нам треба набагато краще виявити себе в боротьбі за м'яч, виявити пристрасть до неї, додати в енергійності, і, гадаю, у нас це вийшло. Ми контролювали перебіг гри тривалими часовими відрізками. Приємно здобути тут перемогу з рахунком 1:0 та впевнено фінішувати у групі. Ми задоволені тим, як провели груповий етап, проте для мене це була лише чергова гра, в якій я прагнув допомогти Баварії здобути перемогу.

Манчестер Юнайтед - Баварія 0:1: огляд матчу Ліги чемпіонів

Я скажу те саме, що й раніше. Часом бувають якісь періоди, коли м'яч летить не зовсім так, як тобі потрібно, і, можливо, він то мимо пройде, то влучить у штангу. Це частина життя нападника. Потрібно просто зберігати самовладання та продовжувати робити те, що робиш. Знаю, у цій команді моменти в мене будуть і я опинюся в потрібному місці, реалізуючи їх", - сказав Кейн.

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