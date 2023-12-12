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Бенфіка з Трубіним переграла Зальцбург: результати матчів Ліги чемпіонів

Вчора 23:58 750 0
Бенфіка з Трубіним переграла Зальцбург: результати матчів Ліги чемпіонів
#Бенфіка, #Брага, #Галатасарай, #Інтер, #Ланс, #Наполі, #ПСВ, #Реал Мадрид, #Севілья, #Уніон, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

12 грудня відбулися вісім матчів шостого туру Ліги чемпіонів з футболу.

Зокрема МЮ програв Баварії та вилетів з єврокубків.

Ліга чемпіонів
Груповий раунд
6 тур, 12 грудня

Ланс - Севілья 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 63 Франковський (пен), 1:1 - 79 Рамос, 2:1 - 90+6 Фюльжіні

ПСВ - Арсенал 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 42 Нкетіа, 1:1 - 50 Вертессен

Українець Олександр Зінченко провів увесь матч на лаві запасних Арсеналу.

Зальцбург - Бенфіка 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 32 Ді Марія, 0:2 - 45+1 Сілва, 1:2 - 57 Сучич, 1:3 - 90+3 Кабрал

Український голкіпер Анатолій Трубін відіграв увесь матч у складі Бенфіки.

Інтер - Реал Сосьєдад 0:0

Копенгаген - Галатасарай 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 58 Лерагер

Манчестер Юнайтед - Баварія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 71 Коман

Наполі - Брага 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 9 Саатчі, 2:0 - 33 Осімхен 

Уніон - Реал 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Фолланд, 1:1 - 61 Хоселу, 1:2 - 72 Хоселу, 2:2 - 85 Крал, 2:3 - 89 Себальйос

Український голкіпер Реала Андрій Лунін увесь матч провів на лаві запасних.

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