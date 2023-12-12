Бенфіка з Трубіним переграла Зальцбург: результати матчів Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
12 грудня відбулися вісім матчів шостого туру Ліги чемпіонів з футболу.
Зокрема МЮ програв Баварії та вилетів з єврокубків.
Ланс - Севілья 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 63 Франковський (пен), 1:1 - 79 Рамос, 2:1 - 90+6 Фюльжіні
ПСВ - Арсенал 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 42 Нкетіа, 1:1 - 50 Вертессен
Українець Олександр Зінченко провів увесь матч на лаві запасних Арсеналу.
Зальцбург - Бенфіка 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 32 Ді Марія, 0:2 - 45+1 Сілва, 1:2 - 57 Сучич, 1:3 - 90+3 Кабрал
Український голкіпер Анатолій Трубін відіграв увесь матч у складі Бенфіки.
Інтер - Реал Сосьєдад 0:0
Копенгаген - Галатасарай 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 58 Лерагер
Манчестер Юнайтед - Баварія 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 71 Коман
Наполі - Брага 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 9 Саатчі, 2:0 - 33 Осімхен
Уніон - Реал 2:3 (1:0)
Голи: 1:0 - 45+1 Фолланд, 1:1 - 61 Хоселу, 1:2 - 72 Хоселу, 2:2 - 85 Крал, 2:3 - 89 Себальйос
Український голкіпер Реала Андрій Лунін увесь матч провів на лаві запасних.
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