Лідер Манчестер Юнайтед Магвайр травмувався у матчі з Баварією

На 40-й хвилині замість Магвайра на поле вийшов Джонні Еванс

Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Манвайр не зміг дограти матч Ліги чемпіонів проти Баварії (0:1).

Про це повідомляє Tribuna.com.

Англієць на 37-й хвилині потягнув пах. Футболіст спробував повернутися на поле, але не зміг.

На 40-й хвилині замість Магвайра на поле вийшов Джонні Еванс.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед - перший клуб АПЛ, який двічі фінішував останнім в групі Ліги чемпіонів.

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