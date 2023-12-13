Лідер Манчестер Юнайтед Магвайр травмувався у матчі з Баварією

Джерело - Tribuna.com.
Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Манвайр не зміг дограти матч Ліги чемпіонів проти Баварії (0:1).
Про це повідомляє Tribuna.com.
Англієць на 37-й хвилині потягнув пах. Футболіст спробував повернутися на поле, але не зміг.
На 40-й хвилині замість Магвайра на поле вийшов Джонні Еванс.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед - перший клуб АПЛ, який двічі фінішував останнім в групі Ліги чемпіонів.
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