Головне
Порту - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Вчора 21:44 2212
Міністерство молоді та спорту разом з МВС розробили заходи безпеки для повернення глядачів
Сьогодні 12:07 71
Блашко пропустить усі старти до кінця року
Сьогодні 10:37 160
Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:10 17168
Шахтар зіграє з Порту, Ньюкасл - із Міланом у 6 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:00 429
Останній шанс Шахтаря, примарні надії Мілана: турнірні розклади Ліги чемпіонів перед завершальними матчами
Сьогодні 06:39 12643
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 00:41 13884
Визначились 17 учасників плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 00:03 4011
Бенфіка з Трубіним переграла Зальцбург: результати матчів Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 1300
Визначились 14 учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 14806
Прямі трансляції

Лідер Манчестер Юнайтед Магвайр травмувався у матчі з Баварією

На 40-й хвилині замість Магвайра на поле вийшов Джонні Еванс
Сьогодні 10:49 196 0
Лідер Манчестер Юнайтед Магвайр травмувався у матчі з Баварією
Фото: Getty Images
#Баварія, #Ліга чемпіонів, #Гаррі Магвайр, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Tribuna.com.

Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Манвайр не зміг дограти матч Ліги чемпіонів проти Баварії (0:1).

Про це повідомляє Tribuna.com.

Англієць на 37-й хвилині потягнув пах. Футболіст спробував повернутися на поле, але не зміг.

На 40-й хвилині замість Магвайра на поле вийшов Джонні Еванс.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед - перший клуб АПЛ, який двічі фінішував останнім в групі Ліги чемпіонів.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 13884
Шевченко - володар Золотого м'яча. Хто був головними конкурентами українця Шевченко - володар Золотого м'яча. Хто був головними конкурентами українця 13820 1
Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів 17168
Визначились 14 учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Визначились 14 учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 14806
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 58824 1
19 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 19 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 15220
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 37425 3
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 14775 2
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 156070 7
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 31891
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 58824 1
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 43987 1