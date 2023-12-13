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Компанія 777 Partners може припинити фінансувати Евертон

Процес зміни власників Евертона затягується
Сьогодні 09:30 202 0
Компанія 777 Partners може припинити фінансувати Евертон
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон

Джерело - Daily Mail.

АПЛ сповістила американську інвестиційну компанію 777 Partners, що угода щодо придбання Евертона не буде схвалена до кінця цього року.

Про це повідомляє Daily Mail.

Процес зміни власників затягується через те, що АПЛ не може вчасно завершити перевірку компанії 777 Partners, у якої складна фінансова та корпоративна структура.

У зв’язку з цим нові власники дали зрозуміти, що збираються призупинити фінансування клубу з Нового року.

У вересні, коли 777 Partners викупили 94,1% акцій Евертона у Фархада Моширі, була поставленя умова, що угода має бути закрита до Різдва.

Без фінансування від 777 Partners Евертон буде визнаний неплатоспроможним та може бути переданий під зовнішнє управління. За це АПЛ може зняти з "ірисок" ще 9 очок.

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