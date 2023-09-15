Евертон Миколенка отримав нового власника

Новим головним акціонером ліверпульського клубу стала американська приватна компанія 777 Partners

Джерело - офіційний сайт Евертона.

Власник Евертон Фархад Моширі оголосив про продаж 94,1% акцій клубу.

Про це повідомляє пресслужба "ірисок".

Новим головним акціонером ліверпульського клубу стала американська приватна компанія 777 Partners. За попередніми даними, вони заплатили за свою частку акцій 600 мільйонів фунтів.

777 Partners - американська приватна інвестиційна компанія, що базується в Маямі. Відтоді, як 777 Partners було створено у 2015 році, компанія стала власником Дженоа, Стандарда, Ред Стар, Васко да Гами та Герти. Також є міноритарні частки в Севільї та Мельбурн Вікторі.

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