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Лавриненко: Звільнення для мене - несподівана ситуація

Сьогодні 20:10 174 0
Лавриненко: Звільнення для мене - несподівана ситуація
#Верес, #Сергій Лавриненко

Джерело - Tribuna.com.

Сергій Лавриненко здивований своїм звільненням з посади головного тренера Вереса.

Про це заявив сам тренер.

"Треба це все переварити, як то кажуть, але ще два дні тому, після гри з Шахтарем, я планував із президентом збори. Дійсно, для мене це трохи несподівана ситуація.

Я поки що ніяких розривів контрактів не підписував, і, наскільки я розумію, це більше емоційне рішення, тому що навряд чи в моєму контракті є пункт про одностороннє розірвання контракту.

Звісно, потрібно буде їхати і вирішувати питання в юридичній площині - як розірвати контракт, як отримати трудову книжку. Там же не може одночасно значитися і я, і новий тренер. Звичайно, треба їхати і розмовляти. Думаю, що це розмова найближчих днів - завтра-післязавтра, не знаю, але потрібно це зробити", - сказав Лавриненко.

Раніше повідомлялося, що Олег Шандрук очолив команду Верес.

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