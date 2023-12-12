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Металіст 1925 запланував збори в Іспанії

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Сьогодні 19:41 167 0
Металіст 1925 запланував збори в Іспанії
#Металіст 1925

Джерело - ФК Металіст 1925.

Після останнього матчу першої частини сезону УПЛ з Олександрією (0:3) футболісти Металіста 1925 відправилися у відпустку до 12-го січня.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Перші два дні гравці будуть проходити обов'язковий поглиблений медогляд. А вже з 15-го січня команда розпочне домашній період підготовки до другої частини сезону.

Перший тиждень команда працюватиме в Щасливому. А вже 23-го січня Металіст 1925 вирушить до Варшави, звідки візьме курс до Іспанії. Під час зборів на Піренейському півострові заплановано проведення шести спарингів і повернеться команда на батьківщину вже за тиждень до гри з Динамо. Базова дата цього поєдинку - 24 лютого.

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