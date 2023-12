Воротар Інтера встановив новий рекорд Серії А

Для голкіпера Інтера Яна Зоммера гра з 15 туру Серії А з Удінезе (4:0) стала вже десятою у нинішньому розіграші Серії А, в якій він залишив свої ворота у недоторканності.

Про це повідомляє Opta.

Це дозволило 34-річному швейцарцю встановити новий рекорд чемпіонату Італії.

Жоден воротар Серії А, починаючи з сезону-1994/95, коли в Італії за перемогу почали присуджувати три очки, не міг похвалитися десятьма "сухарями" у перших п'ятнадцяти матчах чемпіонату.

10 - Yann Sommer is the first goalkeeper to collect at least 10 'clean sheets' in his first 15 Serie A matches, in the three points per win era (since 1994/95). Dam.#InterUdinese pic.twitter.com/OaunawgaJ1