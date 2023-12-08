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Дайч оцінив перемогу над Ньюкаслом

Шон Дайч прокоментував перемогу команди над Ньюкаслом
Сьогодні 13:09 193 0
Дайч оцінив перемогу над Ньюкаслом
#Евертон, #Шон Дайч

Джерело - evertonfc.com.

Евертон змін використати свої моменти у матчі проти Ньюкасла.

Про це розповів головний тренер "ірисок" Шон Дайч.

"Ми гарно виступили в матчі з  Манчестер Юнайтед (0:3), можливо, навіть краще, ніж в матчі з Ньюкаслом, але отримали протилежний результат. 

Це був сильний перший тайм проти хорошої команди. Мене питали, що ми повинні змінити, щоб покращити свою форму у домашніх матчах, і я відповів – використовувати свої нагоди. Це ми й зробили.

Тиждень за тижнем потрібно демонструвати гарну гру. Я намагаюся концентруватися на рівні гри, на маркерах, які мені потрібні, і на всіх інших речах, про які часто згадую. Якщо протягом сезону ви робитимете все правильно – це окупиться.

Я часто згадую про менталітет, бо вважаю його основною справжньої команди. Зараз він зростає, і ви можете це відчути, гравці пристосовуються один до одного. Відданість справі зростає.

Кожен робить свій внесок, і я думаю, що уболівальники це відчувають", — сказав Дайч.

"Іриски" завдяки цій перемозі піднялися із зони вильоту. 

Нагадаємо, що з клубу було знято 10 балів за порушення ФФП ліги.

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