Дайч оцінив перемогу над Ньюкаслом

Джерело - evertonfc.com.
Евертон змін використати свої моменти у матчі проти Ньюкасла.
Про це розповів головний тренер "ірисок" Шон Дайч.
"Ми гарно виступили в матчі з Манчестер Юнайтед (0:3), можливо, навіть краще, ніж в матчі з Ньюкаслом, але отримали протилежний результат.
Це був сильний перший тайм проти хорошої команди. Мене питали, що ми повинні змінити, щоб покращити свою форму у домашніх матчах, і я відповів – використовувати свої нагоди. Це ми й зробили.
Тиждень за тижнем потрібно демонструвати гарну гру. Я намагаюся концентруватися на рівні гри, на маркерах, які мені потрібні, і на всіх інших речах, про які часто згадую. Якщо протягом сезону ви робитимете все правильно – це окупиться.
Я часто згадую про менталітет, бо вважаю його основною справжньої команди. Зараз він зростає, і ви можете це відчути, гравці пристосовуються один до одного. Відданість справі зростає.
Кожен робить свій внесок, і я думаю, що уболівальники це відчувають", — сказав Дайч.
"Іриски" завдяки цій перемозі піднялися із зони вильоту.
Нагадаємо, що з клубу було знято 10 балів за порушення ФФП ліги.