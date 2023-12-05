Брайтон не хоче відпускати Де Дзербі

Італієць швидко освоївся в АПЛ

Наставник Брайтона Роберто Де Дзербі веде з клубом переговори про новий контракт, хоча нинішній договір тренера спливає лише у середині 2026 року.

Про це заявив сам фахівець.

"Так, ми обговорюємо з клубом підписання нового контракту. Ще нічого не вирішено, але переговори йдуть", - заявив Де Дзербі.

Екснаставник Шахтаря у першому сезоні Брайтона вивів команду до єврокубків, проте зараз до Де Дзербі є інтерес Реала та інших топ-клубів Європи.

Напередодні Брайтон поступився Челсі в матчі АПЛ (2:3).