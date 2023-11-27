Головне
Динамо впевнено переграло Рух у 15 турі УПЛ
Вчора 16:51 984
Дніпро-1 у більшості розгромив Чорноморець у 15 турі УПЛ
Сьогодні 18:57 76
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя
Сьогодні 16:33 5850
ФІФА визнала Карпати та Металіст правонаступниками старих клубів
Сьогодні 15:21 497
Рейтинг ATP: Сачко втратив п'ять позицій
Сьогодні 13:37 79773
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України
Сьогодні 13:25 344839 6
Матч з Антверпеном – ключовий: за яких умов Шахтар може вийти до плей-оф Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:43 699
Українські арбітри працюватимуть на матчі Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:40 285
Шахтар - Антверпен: онлайн-трансляція
Сьогодні 01:11 1034
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати
Сьогодні 00:48 8671
Прямі трансляції

Маркевич відреагував на визнання Карпат правонаступником старого клубу

У Карпатах немає паніки через це рішення
Сьогодні 17:38 309 0
Маркевич відреагував на визнання Карпат правонаступником старого клубу
#ФІФА, #Карпати, #Мирон Маркевич

Джерело - Чемпіон.

У Карпатах немає паніки щодо рішення ФІФА визнати львів'ян спортивним правонаступником старого клубу.

Про це розповів головний тренер команди Мирон Маркевич.

"То більше питання до президента клубу, до юристів. Можу сказати одне - ніякої паніки в клубі нема, все нормально. Щодо боргів що пишуть - президент десь посміявся над тим, сказав, що все буде нормально. Це все, що можу сказати. То більше питання не до мене. Але що знаю - ніякої паніки в клубі нема, все нормально", - сказав Маркевич.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Відео дня: феноменальний сейв Луніна врятував Реал від пропущеного голу Відео дня: феноменальний сейв Луніна врятував Реал від пропущеного голу 2481
Роман Яремчук святкує 28-й день народження: згадуємо голи нападника за збірну України Роман Яремчук святкує 28-й день народження: згадуємо голи нападника за збірну України 2952
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України 344839 6
Рейтинг ATP: Сачко втратив п'ять позицій Рейтинг ATP: Сачко втратив п'ять позицій 79773
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя 5850
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 8671
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13604
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 22019
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 17607 6
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 2880 2
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 16886 2
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 55985