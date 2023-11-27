Маркевич відреагував на визнання Карпат правонаступником старого клубу

У Карпатах немає паніки щодо рішення ФІФА визнати львів'ян спортивним правонаступником старого клубу.

Про це розповів головний тренер команди Мирон Маркевич.

"То більше питання до президента клубу, до юристів. Можу сказати одне - ніякої паніки в клубі нема, все нормально. Щодо боргів що пишуть - президент десь посміявся над тим, сказав, що все буде нормально. Це все, що можу сказати. То більше питання не до мене. Але що знаю - ніякої паніки в клубі нема, все нормально", - сказав Маркевич.