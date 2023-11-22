Тебас подав у відставку з посади президента Ла-Ліги

Хав'єр Тебас буде знову балатуватися на посаду президента Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

Президент іспанської Ла-Ліги Хав'єр Тебас заявив, що написав заяву про відставку.

Про це розповів сам функціонер у Twitter.

Також він зазначив, що знову претендуватиме на цю посаду.

"Кілька хвилин тому я подав заяву про відставку з посади президента Ла-Ліги до закінчення мого терміну, який закінчується 23 грудня. Розпочнеться новий виборчий процес, у якому я буду представляти свою кандидатуру, тому я буду просити схвалення та довіри клубів, щоб взятися за виклики, які є перед нами", - написав Тебас.

61-річний Тебас займає цю посаду з 2013 року. У 2019 році його переобрали на другий термін.