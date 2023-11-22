З Тоттенгема можуть зняти очки через трансфер Дефо

Тоттенгему може загрожувати зняття очок в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє The Times.

Видання опублікувало розслідування, згідно з яким головну роль у переході з Тоттенгема у Портсмут нападника Джермейна Дефо у 2008 році відіграв неліцензований агент Мітчелл Томас. У тому ж році Футбольна асоціація Англії заборонила участь неліцензованих агентів у трансферах. Це вважається серйозним порушенням і може каратись очковим штрафом або пониженням у класі.

За аналогічне порушення у 2008 році зняли 10 очок з Лутона. 15 років тому незалежна арбітражна панель розглядала трансфер Дефо та не знайшла порушень у діях Тоттенгема. Але у Футбольній асоціації можуть переглянути рішення за наявності нових доказів.

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