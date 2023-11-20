Барселона може підписати чемпіона світу

Аргентинський півзахисник лондонського Тоттенгему Джовані Ло Чельсо може перейти у Барселону.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Через важку травму Гаві Барселона вимушена підсилювати півзахист команди майбутньої зими. Приєднатись до "блаугранас" може аргентинець Джованні Ло Чельсо.

Зазначається, що Хаві хотів підписати хавбека ще влітку, але той залишився у Тоттенхемі. Втім, Ло Чельсо отримує дуже мало ігрового часу (лише 83 зіграні хвилини), тому може погодитись на перехід на правах оренди.

Раніше повідомлялося, що Барселона та Реал зацікавлені у підписані Сане.

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