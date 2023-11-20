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Барселона готує трансфер півзахисника Тоттенгема

Барселона може підписати чемпіона світу
Сьогодні 16:45 149 0
Барселона готує трансфер півзахисника Тоттенгема
#Барселона, #Ло Чельсо, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери

Джерело - football24.ua.

Аргентинський півзахисник лондонського Тоттенгему Джовані Ло Чельсо може перейти у Барселону.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Через важку травму Гаві Барселона вимушена підсилювати півзахист команди майбутньої зими. Приєднатись до "блаугранас" може аргентинець Джованні Ло Чельсо.

Зазначається, що Хаві хотів підписати хавбека ще влітку, але той залишився у Тоттенхемі. Втім, Ло Чельсо отримує дуже мало ігрового часу (лише 83 зіграні хвилини), тому може погодитись на перехід на правах оренди.

Раніше повідомлялося, що Барселона та Реал зацікавлені у підписані Сане.

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