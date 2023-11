Гальярдо прийме пропозицію стати головним тренером Аль-Іттіхада

Колишній тренер Рівер Плейт Марсело Гальярдо очолить саудівський Аль-Іттіхад.

Цю інформацію підтвердив сам фахівець.

🇦🇷 Gallardo confirms: “I’m gonna accept Al Ittihad proposal also due to personal reasons. They motivated me with huge project in new interesting league”.



“This is gonna open my mind. I see that as something different, it motivates me and I really can’t wait to get back to work”. pic.twitter.com/bBkROTJCyP