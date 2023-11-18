Гальярдо прийме пропозицію стати головним тренером Аль-Іттіхада

Джерело - Чемпіон.
Колишній тренер Рівер Плейт Марсело Гальярдо очолить саудівський Аль-Іттіхад.
Цю інформацію підтвердив сам фахівець.
"Прийму пропозицію Аль-Іттіхада також і через особисті причини. Вони мотивували мене великим проєктом у новій цікавій лізі. Це відкриє мій розум. Сприймаю це як щось інше, це мотивує мене. Справді не можу дочекатися, щоб повернутися до роботи", - сказав Гальярдо.
🇦🇷 Gallardo confirms: “I’m gonna accept Al Ittihad proposal also due to personal reasons. They motivated me with huge project in new interesting league”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 18, 2023
“This is gonna open my mind. I see that as something different, it motivates me and I really can’t wait to get back to work”. pic.twitter.com/bBkROTJCyP
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