Гальярдо прийме пропозицію стати головним тренером Аль-Іттіхада

Колишній тренер Рівер Плейт Марсело Гальярдо очолить саудівський Аль-Іттіхад.

Цю інформацію підтвердив сам фахівець.

"Прийму пропозицію Аль-Іттіхада також і через особисті причини. Вони мотивували мене великим проєктом у новій цікавій лізі. Це відкриє мій розум. Сприймаю це як щось інше, це мотивує мене. Справді не можу дочекатися, щоб повернутися до роботи", - сказав Гальярдо.