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Гальярдо прийме пропозицію стати головним тренером Аль-Іттіхада

Екстренер Рівер Плейт очолить клуб з Саудівської Аравії
Сьогодні 22:42 161 0
Гальярдо прийме пропозицію стати головним тренером Аль-Іттіхада
#Рівер Плейт, #Аль-Іттіхад, #Марсело Гальярдо

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер Рівер Плейт Марсело Гальярдо очолить саудівський Аль-Іттіхад.

Цю інформацію підтвердив сам фахівець.

"Прийму пропозицію Аль-Іттіхада також і через особисті причини. Вони мотивували мене великим проєктом у новій цікавій лізі. Це відкриє мій розум. Сприймаю це як щось інше, це мотивує мене. Справді не можу дочекатися, щоб повернутися до роботи", - сказав Гальярдо.

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