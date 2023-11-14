Лейпциг відпустить свого ветерана в МЛС

Джерело - isport.ua.
Шведський хавбек Еміль Форсберг готується покинути РБ Лейпциг.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Форсберг має усну угоду з Нью-Йорк Ред Булл про перехід у команду вже в січні та підписання 4-річного контракту.
З огляду на те, що обидва клуби перебувають в одній системі Ред Булл, цей перехід не викликав жодних складнощів.
Нагадаємо, що 32-річний Форсберг приєднався до биків ще 2015 року, коли команда виступала в другій Бундеслізі.
За вісім років у команді швед зіграв за неї 318 матчів, забив 69 голів і віддав 67 асистів. Також йому вдалося виграти з РБ Лейпцигом 2 Кубки та 1 Суперкубок Німеччини.
Напередодні Лейпциг переграв Фрайбург у 11 турі Бундесліги.