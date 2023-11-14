Головне
Визначилась дата бою Усик - Ф’юрі
Сьогодні 08:56 1765
Прометей переграв Хапоель у 7 турі Єврокубка
Сьогодні 21:08 190
Зінченко потрапив до команди найкращих гравців топ-5 ліг
Сьогодні 20:54 284
Білосюк розпочне сезон на Кубку IBU
Сьогодні 17:40 339
Арбітр УПЛ Шандор тимчасово відсторонений від обов'язків
Сьогодні 17:10 441
Джима пропустить перший етап Кубка світу в Естерсунді
Сьогодні 15:41 459
Україна - Італія: прогноз букмекерів
Сьогодні 12:43 1249
Реал готовий підписати Мбаппе
Сьогодні 11:41 551
Стало відомо, коли Ломаченко вийде на ринг
Сьогодні 11:12 715
Минай може звільнити Шарана
Сьогодні 09:44 469
Прямі трансляції

Лейпциг відпустить свого ветерана в МЛС

Форсберг провів у клубі вісім сезонів
Сьогодні 22:56 187 0
Лейпциг відпустить свого ветерана в МЛС
#Лейпциг

Джерело - isport.ua.

Шведський хавбек Еміль Форсберг готується покинути РБ Лейпциг.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Форсберг має усну угоду з Нью-Йорк Ред Булл про перехід у команду вже в січні та підписання 4-річного контракту.

З огляду на те, що обидва клуби перебувають в одній системі Ред Булл, цей перехід не викликав жодних складнощів.

Нагадаємо, що 32-річний Форсберг приєднався до биків ще 2015 року, коли команда виступала в другій Бундеслізі.

За вісім років у команді швед зіграв за неї 318 матчів, забив 69 голів і віддав 67 асистів. Також йому вдалося виграти з РБ Лейпцигом 2 Кубки та 1 Суперкубок Німеччини.

Напередодні Лейпциг переграв Фрайбург у 11 турі Бундесліги.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - Італія: прогноз букмекерів Україна - Італія: прогноз букмекерів 1249
День Златана. 11 років тому Ібрагімович розібрався зі збірною Англії День Златана. 11 років тому Ібрагімович розібрався зі збірною Англії 5877
Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! 1536
Світоліна: Мого тренера цікавило питання щодо серйозності мого повернення на корт Світоліна: Мого тренера цікавило питання щодо серйозності мого повернення на корт 1058
Відео дня: Мудрик витер шмарклі об зірку Ман Сіті під час матчу АПЛ Відео дня: Мудрик витер шмарклі об зірку Ман Сіті під час матчу АПЛ 2383
Визначилась дата бою Усик - Ф’юрі Визначилась дата бою Усик - Ф’юрі 1765
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 32562
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 36706
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 30848
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 27926
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 26275
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 82080