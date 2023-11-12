Лейпциг переграв Фрайбург, Баєр розгромив Уніон: результати матчів 11 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 листопада, у 11-му турі німецької Бундесліги Баєр вдома переграв Уніон, Вердер зіграв внічию з Айнтрахтом, а Лейпциг переграв Фрайбург.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

11 тур, 12 листопада

Баєр - Уніон 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 23 Грімальдо, 2:0 - 57 Коссуну, 3:0 - 73 Та, 4:0 - 83 Телла

Вердер - Айнтрахт 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+2 Дукш (пен), 2:0 - 50 Борре, 2:1 - 65 Скірі, 2:2 - 75 Смолчич

Лейпциг - Фрайбург 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 6 Сімонс, 1:1 - 45+6 Рель, 2:1 - 78 Опенда (пен), 3:0 - 80 Баумгартнер

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