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Вернидуб: Ванат гарно намалював момент з червоною карткою

Коментар тренера Кривбаса після гри з Динамо
Вчора 23:11 347 0
Вернидуб: Ванат гарно намалював момент з червоною карткою
#Юрій Вернидуб, #Динамо Київ, #Кривбас

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб залишився задоволеним грою своєї команди у матчі з Динамо (0:2).

Про це заявив сам фахівець.

"Хотіли як завжди перемогти, але футбол це також спорт, і тут хтось виграє, а хтось програє. Так сталося, що сьогодні Кривбас втретє програв в чемпіонаті. Але після матчу я сказав хлопцям, щоб вони не опускали голови, а навпаки. Гра з грандом українського футболу Динамо не була проста. Погано, що пропустили цей перший м’яч.

Ми хотіли з перших хвилин йти в атаку, будувати атаки, грати в атакувальний футбол, створювати момент у воріт Динамо. Це в нас непогано виходило. Але червона картка на старті гри змінила нам всі плани.

Проте, навіть після того, як ми залишились в меншості, ми не били абикуди цей м’яч, намагались грати в футбол, ми хотіли відігратися, у нас були непогані моменти. Головне, що хлопці не боялися грати в футбол. Ми програли сьогодні гру, але не програли чемпіонат. Все тільки починається, багато матчів попереду. Якщо наші гравці будуть й надалі грати з такою дисципліною і віддачею, думаю, що в нас буде все добре. Вітаю Динамо з перемогою, прийде час - і будуть нас вітати.

Червона картка? Кажуть, що Вернидуб не вміє програвати. Я вмію програвати! Але, на мій погляд, коли є на грі VAR, не бачити, що там Бескоровайний не порушував правила… Ванат падав, він гарно малював цей момент. Честь і хвала, що йому так повезло. Але я не розумію навіщо тоді VAR. Вважаю, що там не було ні червоної, ні жовтої картки, й не було штрафного. Нам довелося передобудоватись. Мінус один гравець в такому матчі – це багато. Але нічого, грали й непогано грали. Хай ця помилка залишиться на совісті арбітрів, які судили матч”, - сказав Вернидуб.

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