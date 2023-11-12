Динамо в більшості переграло Кривбас у 14 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Динамо здобуло виїзну перемогу над Кривбасом у межах 14-го туру УПЛ.
Матч завершився з рахунком 0:2 на користь киян.
Господарі грали в меншості з 12-ї хвилини через вилучення Бескоровайного.
Чемпіонат України - УПЛ
14 тур, 12 листопада
Кривбас - Динамо Київ 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 8 Ванат, 0:2 - 27 Караваєв
Склади команд:
Кривбас: Кліщук, Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго, Кузик (Прінс, 86), Бізімана, Приходько (Рябов, 18), Задерака (Вакулко, 74), Іліч, По (Кожушко, 46)
Запасні: Маханьков, Хома, Семотюк, Вілівальд, Гончарук, Дебелко, Устименко, Татарков.
Динамо: Бущан, Попов, Бражко, Шепелєв (Андрієвський, 80), Ванат (Супряга, 88), Караваєв (Малиш, 90+1), Тимчик, Дячук, Царенко (Буяльський, 80), Дубінчак, Беніто (Кабаєв, 46)
Запасні: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Сирота, Біловар, Рамадані
Попередження 90 Андрієвський
Вилучення 12 Бескоровайний
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