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Динамо в більшості переграло Кривбас у 14 турі УПЛ

Господарі грали в меншості з 12-ї хвилини через вилучення Бескоровайного
Сьогодні 15:38 307 0
Динамо в більшості переграло Кривбас у 14 турі УПЛ
#Динамо Київ, #Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Динамо здобуло виїзну перемогу над Кривбасом у межах 14-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 0:2 на користь киян.

Господарі грали в меншості з 12-ї хвилини через вилучення Бескоровайного.

Чемпіонат України - УПЛ
14 тур, 12 листопада

Кривбас - Динамо Київ 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 8 Ванат, 0:2 - 27 Караваєв

Склади команд:

Кривбас: Кліщук, Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго, Кузик (Прінс, 86), Бізімана, Приходько (Рябов, 18), Задерака (Вакулко, 74), Іліч, По (Кожушко, 46)

Запасні: Маханьков, Хома, Семотюк, Вілівальд, Гончарук, Дебелко, Устименко, Татарков.

Динамо: Бущан, Попов, Бражко, Шепелєв (Андрієвський, 80), Ванат (Супряга, 88), Караваєв (Малиш, 90+1), Тимчик, Дячук, Царенко (Буяльський, 80), Дубінчак, Беніто (Кабаєв, 46)

Запасні: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Сирота, Біловар, Рамадані

Попередження 90 Андрієвський

Вилучення 12 Бескоровайний

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