Лідер Лейпцига Ольмо пропустить кілька тижнів через травму

Півзахисник Лейпцига Дані Ольмо травмувався в матчі 9-го туру Бундесліги проти Кельна (6:0).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Іспанець вийшов на заміну на 63-й хвилині, однак вже за 7 хвилин був змушений залишити поле.

Футболісту після медогляду діагностували розрив зв'язок акроміально-ключичного суглоба. Відновлення триватиме кілька тижнів.

Our number 7️⃣ suffered an acromioclavicular joint separation in yesterday’s 6-0 win against Köln. Medical examinations late on Saturday evening and on Sunday revealed that Olmo has suffered no fractures.



The Spaniard will be out of action for RBL for several weeks. Get well… pic.twitter.com/OHinRcAOJ4