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Лідер Лейпцига Ольмо пропустить кілька тижнів через травму

Футболісту після медогляду діагностували розрив зв'язок
Сьогодні 18:14 202 0
Лідер Лейпцига Ольмо пропустить кілька тижнів через травму
#РБ Лейпциг, #Дані Ольмо

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Лейпцига Дані Ольмо травмувався в матчі 9-го туру Бундесліги проти Кельна (6:0).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Іспанець вийшов на заміну на 63-й хвилині, однак вже за 7 хвилин був змушений залишити поле.

Футболісту після медогляду діагностували розрив зв'язок акроміально-ключичного суглоба. Відновлення триватиме кілька тижнів.

Нагадаємо, Лейпциг слідкує за 22-річним півзахисником Айнтрахта.

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