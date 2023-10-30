Лідер Лейпцига Ольмо пропустить кілька тижнів через травму

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Лейпцига Дані Ольмо травмувався в матчі 9-го туру Бундесліги проти Кельна (6:0).
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Іспанець вийшов на заміну на 63-й хвилині, однак вже за 7 хвилин був змушений залишити поле.
Футболісту після медогляду діагностували розрив зв'язок акроміально-ключичного суглоба. Відновлення триватиме кілька тижнів.
Our number 7️⃣ suffered an acromioclavicular joint separation in yesterday’s 6-0 win against Köln. Medical examinations late on Saturday evening and on Sunday revealed that Olmo has suffered no fractures.— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) October 29, 2023
The Spaniard will be out of action for RBL for several weeks. Get well… pic.twitter.com/OHinRcAOJ4
Нагадаємо, Лейпциг слідкує за 22-річним півзахисником Айнтрахта.
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