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Ноєр повернеться у стартовий склад Баварії

Востаннє Ноєр грав у офіційних матчах у листопаді на ЧС-2022
Сьогодні 15:38 264 0
Ноєр повернеться у стартовий склад Баварії
Фото: Getty Images
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Мануель Ноєр

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Баварії Мануель Ноєр повністю відновився від травми і розпочне матч чемпіонату проти Дармштадта в основі.

Про це розповів головний тренер мюнхенців Томас Тухель.

"Він завтра розпочне матч проти "Дармштадта" у стартовому складі. Ми з нетерпінням чекаємо цього, Мануель теж", - сказав Тухель.

Востаннє Ноєр грав у офіційних матчах у листопаді на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

Нагадаємо, Баварія продовжить контракт з Мюллером.

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