Ноєр повернеться у стартовий склад Баварії

Голкіпер Баварії Мануель Ноєр повністю відновився від травми і розпочне матч чемпіонату проти Дармштадта в основі.

Про це розповів головний тренер мюнхенців Томас Тухель.

🔴🇩🇪 Manuel Neuer, finally back. “He’ll start tomorrow vs Darmstadt”, Thomas Tuchel has just announced.



“We are looking forward to it, Manuel too”. pic.twitter.com/OsvTHkhMkG