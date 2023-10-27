Ноєр повернеться у стартовий склад Баварії

Востаннє Ноєр грав у офіційних матчах у листопаді на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Баварії Мануель Ноєр повністю відновився від травми і розпочне матч чемпіонату проти Дармштадта в основі.

Про це розповів головний тренер мюнхенців Томас Тухель.

"Він завтра розпочне матч проти "Дармштадта" у стартовому складі. Ми з нетерпінням чекаємо цього, Мануель теж", - сказав Тухель.

🔴🇩🇪 Manuel Neuer, finally back. “He’ll start tomorrow vs Darmstadt”, Thomas Tuchel has just announced.



“We are looking forward to it, Manuel too”. pic.twitter.com/OsvTHkhMkG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 27, 2023

Востаннє Ноєр грав у офіційних матчах у листопаді на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

Нагадаємо, Баварія продовжить контракт з Мюллером.

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