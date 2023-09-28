Бойко: У нас була своя тактика на гру з Дніпром-1, ми її дотримувалися

Тренер воротарів Полісся допоміг житомирському клубу перемогти Дніпро-1 в серії післяматчевих пенальті в 1/8 фіналу Кубка України.

Про це розповів голкіпер команди Денис Бойко.

"Це був дуже важкий матч. Хочу привітати нашу команду, тренерський штаб і нашого президента, для якого це був принциповий матч. Ми зробили те, що він хотів від нас. Важкий матч - 120 хвилин, серія пенальті, але ми готувалися. В нас була своя тактика на гру, і ми її дотримувалися, тому ми дуже добре зіграли.