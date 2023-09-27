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Динамо поступилось Оболоні, Полісся перемогло Дніпро-1 в серії пенальті: результати матчів Кубка України

Результати матчів Кубка України
Сьогодні 18:56 1491 0
Динамо поступилось Оболоні, Полісся перемогло Дніпро-1 в серії пенальті: результати матчів Кубка України
#Кубок України

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 1/8 фіналу Кубка України.

Кубок України-2023/24: календар і результати матчів

Кубок України 2023/24

1/8 фіналу, 27 вересня

Вікторія - Минай 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 46 Сасовський

Попередження: Нелін 79, Шпирьонок 81 – Гечев 56, Ременяк 74, Панасенко 87

Вікторія: Шеліхов – Зозуля, Сасовський, Нелін, Ульянов – Покотилюк, Савченко (Сахно 68) – Машталір (Шпирьонок 77), Євпак (Галенко 68), Байдал (Чеглов 77) – Шаврін (Здирко 90+3)

Минай: Кемкін – Киричок, Юрій Михайлів (Ледньов 46), Солдат, Ременяк – Віталій Михайлів, Панасенко, Голуб, Гечев (Клімак 62) – Демиденко (Бідзінський 62), Вишневський

Полісся - Дніпро-1 1:1 (0:0) - 5:4 після пенальті

Голи: 0:1 - 77 Адамюк, 1:1 - 90+2 Кушніренко

Попередження: Чоботенко (65), Гітченко (66) - Аріелсон (42) - Сваток (55), Максимов (55, тренер), Сарапій (62).

Полісся: Бойко, Гітченко, Чоботенко, Шаповал, Кравченко, Крушинський (Кушніренко, 46), Огіря (Танковський, 46), Козак, Янаков (Макуана, 46), Мустафаєв (Грицук, 74), Арієлсон (Назаренко, 84)

Дніпро-1: Волинець, Кравець (Мірошніченко, 95), Сарапій, Сваток, Адамюк (Пуріта, 79), Рубчинський, Бабенко, Лєднєв (Пірес, 72), Піхальонок, Гуцуляк, Когут (Ківінда, 72, Танчик, 106).

Оболонь - Динамо Київ 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 57 Суханов

Попередження: Буяльський, 54, Шепелев, 76

Оболонь: Кичак – Осман (Прокопенко, 70), Карась, Приймак, Вовкун, Фатєєв – Мороз, Косовський, Дубко – Краснопір, Суханов (Тарануха, 61).

Запасні: Федорівський, Мединський, Чернов, Лук’янчук, Черненко, Груша, Нагієв.

Динамо Київ: Нещерет – Дубінчак, Попов, Біловар (Сирота, 62), Караваєв – Андрієвський, Бражко (Рамадані, 62) – Діалло, Буяльський, Ярмоленко – Беніто (Шепелєв, 73).

Запасні: Бущан, Малиш, Тимчик, Дячук, Царенко, Волошин.

Чорноморець - Кривбас 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 Кожушко, 1:1 - 65 Бельмонте, 2:1 - 90+3 Шпорн

18:30 Металіст 1925 - Ворскла

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