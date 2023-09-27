Динамо поступилось Оболоні, Полісся перемогло Дніпро-1 в серії пенальті: результати матчів Кубка України

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Відбулися матчі 1/8 фіналу Кубка України.
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів
Кубок України 2023/24
1/8 фіналу, 27 вересня
Вікторія - Минай 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 46 Сасовський
Попередження: Нелін 79, Шпирьонок 81 – Гечев 56, Ременяк 74, Панасенко 87
Вікторія: Шеліхов – Зозуля, Сасовський, Нелін, Ульянов – Покотилюк, Савченко (Сахно 68) – Машталір (Шпирьонок 77), Євпак (Галенко 68), Байдал (Чеглов 77) – Шаврін (Здирко 90+3)
Минай: Кемкін – Киричок, Юрій Михайлів (Ледньов 46), Солдат, Ременяк – Віталій Михайлів, Панасенко, Голуб, Гечев (Клімак 62) – Демиденко (Бідзінський 62), Вишневський
Полісся - Дніпро-1 1:1 (0:0) - 5:4 після пенальті
Голи: 0:1 - 77 Адамюк, 1:1 - 90+2 Кушніренко
Попередження: Чоботенко (65), Гітченко (66) - Аріелсон (42) - Сваток (55), Максимов (55, тренер), Сарапій (62).
Полісся: Бойко, Гітченко, Чоботенко, Шаповал, Кравченко, Крушинський (Кушніренко, 46), Огіря (Танковський, 46), Козак, Янаков (Макуана, 46), Мустафаєв (Грицук, 74), Арієлсон (Назаренко, 84)
Дніпро-1: Волинець, Кравець (Мірошніченко, 95), Сарапій, Сваток, Адамюк (Пуріта, 79), Рубчинський, Бабенко, Лєднєв (Пірес, 72), Піхальонок, Гуцуляк, Когут (Ківінда, 72, Танчик, 106).
Оболонь - Динамо Київ 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 57 Суханов
Попередження: Буяльський, 54, Шепелев, 76
Оболонь: Кичак – Осман (Прокопенко, 70), Карась, Приймак, Вовкун, Фатєєв – Мороз, Косовський, Дубко – Краснопір, Суханов (Тарануха, 61).
Запасні: Федорівський, Мединський, Чернов, Лук’янчук, Черненко, Груша, Нагієв.
Динамо Київ: Нещерет – Дубінчак, Попов, Біловар (Сирота, 62), Караваєв – Андрієвський, Бражко (Рамадані, 62) – Діалло, Буяльський, Ярмоленко – Беніто (Шепелєв, 73).
Запасні: Бущан, Малиш, Тимчик, Дячук, Царенко, Волошин.
Чорноморець - Кривбас 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 15 Кожушко, 1:1 - 65 Бельмонте, 2:1 - 90+3 Шпорн
18:30 Металіст 1925 - Ворскла
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