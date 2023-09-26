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Федецький: Мені огидно навіть дивитися на Циганика

Сьогодні 18:41 427 0
Федецький: Мені огидно навіть дивитися на Циганика
#Артем Федецький, #Ігор Циганик

Джерело - Tribuna.com.

Колишній гравець Дніпра Артем Федецький негативно ставиться до поведінки відомого журналіста Ігоря Циганика, який учора заявив про готовність узяти на поруки Ігоря Коломойського.

Про це сказав сам Федецький.

"Послухайте, я вже забув, що там якісь гроші винні. Я розумію, що їх не повернути. Мені на час перебування в Дніпрі згадуються позитивні емоції – у класній команді, у класному колективі. Незважаючи на всі труднощі, які були, ми показали класний результат. Навіть шалений. Не тільки останній рік, коли дійшли до фіналу Ліги Європи.

Шкода, що команди немає, що так вчинив керівник із командою, що вона зникла. Команда з такою історією... Так не можна було робити. І ось це, напевно, найбільша прикрість особисто для мене.

Те, що я застав у Дніпрі - він завжди був за фейр-плей. Був проти того, щоб суддям давали гроші, щоб були якісь тіньові ігри. Дніпро завжди грав чесно. За футбол можу 100% сказати.

Щодо Циганика - мені на нього навіть огидно дивитися. У мене були кілька ситуацій, коли він вів передачу на 2+2. Ну він таку єресь несе на футболістів. Те, що він виступив - мені не дивно. Людина показала, хто є хто", - зазначив Федецький.

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